Sivasspor Fode Koita ile yeniden anlaştı
Sivasspor'da sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Koita, kırmızı beyazlı ekiple yeniden anlaşma sağladı.
Giriş: 27.08.2024 - 17:58 Güncelleme: 27.08.2024 - 17:58
Sivasspor, 2023-2024 sezonu sonunda kulüple sözleşmesi sona eren Fode Koita ile yeniden anlaşmaya vardı.
Koita, kulüp tesislerinde Başkan Bahattin Eken'in katılımıyla kendisini 1 yıl daha kırmızı-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeye imza attı.
Geçtiğimiz sezon kırmızı beyazlı forma altında 27 maça çıkan Koita, 9 kez gol sevinci yaşadı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ