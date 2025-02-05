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        Haberler Bilgi Gündem SİVAS OKULLAR TATİL Mİ? Valilik duyurdu: 6 Şubat Perşembe yarın Sivas'ta okullar tatil mi, ders var mı?

        Valilik duyurdu: 6 Şubat Perşembe Sivas'ta okullar tatil mi, ders var mı?

        Yurt genelinde soğuk ve karlı hava etkisini göstermeye devam ediyor. 6 Şubat Perşembe illerin çoğunda eğitime yoğun yağış nedeniyle ara verildi. Eğitim arası verilen iller arasında Sivas olup olmadığı merak konusu oldu. Konuyla ilgili gözler için gözler valilik açıklamalarına çevrildi. Binlerce öğrenci ve veli 6 Şubat Perşembe günü Sivas'ta okulların durumuna ilişkin sorgulamalar yapıyor. Peki, Sivas'ta okullar tatil mi? 6 Şubat Perşembe Sivas'ta okul var mı, kar tatili olacak mı? İşte merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2025 - 21:05 Güncelleme: 05.02.2025 - 21:05
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        • 1

          Meteoroloji tarafından yapılan peş peşe uyarılar sonrasında hafta başından itibaren bazı illerde yağış nedeniyle eğitime ara verildi. Olumsuz hava şartlarının olduğu Sivas'ta okulların tatil edilip edilmeyeceği için Sivas Valiliği açıklamaları yakından takip ediliyor. Şehirde yaşayan binlerce öğrenci, öğretmen ve veliler ise "6 Şubat Perşembe Sivas'ta okullar tatil mi?" sorularına cevap arıyor. İşte detaylar...

        • 2

          SİVAS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

          Sivas'ta kar yağışı nedeniyle il genelinde yarın okullarda eğitime ara verildi.

          Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda, il genelinde dün akşam başlayan ve zaman zaman yoğun devam eden kar yağışının, ulaşımda aksama, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara neden olabileceği belirtildi.

        • 3

          Açıklamada, şunlar kaydedildi:

          "Bu nedenle resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yarın eğitime ara verilecektir.

        • 4

          Okullarda eğitime ara verilen günde kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirlerince değerlendirilecek), malul, engelli, ağır kronik rahatsızlar ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."

        • 5

          SİVAS HAVA DURUMU

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre, Sivas'ta 5 günlük hava durumu tahminleri şu şekilde;

          Perşembe -8° Bulutlu

          Cuma -6° Sisli

          Cumartesi -13° Sisli

          Pazar -14° Sisli

          Pazartesi-12° Sisli

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