Mecidiyeköy metro istasyonunda yangın
Şişli-Mecidiyeköy metro istasyonunun yürüyen merdiven kısmında çıkan yangın söndürüldü
Giriş: 27.10.2024 - 01:32 Güncelleme: 27.10.2024 - 02:36
Şişli-Mecidiyeköy metro istasyonundaki yürüyen merdiven bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İstasyondaki küçük çaplı yangında dumandan etkilenen bir güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı.
Yangın, kısa sürede söndürüldü.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.
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