Şişli'de aracına bindiği turistlerden hırsızlık yaptığı öne sürülen taksi şoförü yakalandı

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede farklı tarihlerde yabancı uyruklu M.D. ve I.M.P'nin bindikleri ticari takside 350 avro, 1000 lira ve cep telefonlarının çalınması olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Hırsızlık ve yankesicilik olaylarının meydana geldiği çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, ticari taksinin plakasını belirledi.

Polis, yaptığı çalışmanın ardından taksi şoförü İ.Ç'yi 16 Temmuz'da yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.