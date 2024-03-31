Sinop Belediye başkan adayları kimlerdir? Sinop Belediyesi hangi partide? Sinop Belediye başkanı kimdir?
Sinop Belediyesi hangi partide? Sinop Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Sinop Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Sinop Belediyesini hangi parti kazandı ve Sinop Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Sinop yerel seçim sonuçları..
Sinop BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Sinop Belediye Başkanlığını 16609 alınan oy ve %56.63 oy oranı ile Cumhuriyet Halk Partisi adayı Barış Ayhan kazanmıştır.
Sinop Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)
Adalet ve Kalkınma Partisi 7
Cumhuriyet Halk Partisi 2
Sinop BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİYAKUP ÜÇÜNCÜOĞLU - AK Parti Sinop Belediye Başkan Adayı METİN GÜRBÜZ - CHP Sinop Belediye Başkan Adayı SERPİL ÜNLÜTÜRK - İYİ Parti Sinop Belediye Başkan Adayı SEBAHATTİN CANİK - VATAN Sinop Belediye Başkan Adayı FATİH ŞANLAN - BĞMSZ Sinop Belediye Başkan Adayı ERİMCAN YILMAZ - TKH Sinop Belediye Başkan Adayı METE ÇAĞDAŞ - YENİDEN REFAH Sinop Belediye Başkan Adayı SİNAN KORKUT - ZP Sinop Belediye Başkan Adayı METİN KANDEMİR - DEVA Sinop Belediye Başkan Adayı YAŞAR TÜRKEŞ - DSP Sinop Belediye Başkan Adayı EMİNE ARZU KAYHAN - TKP Sinop Belediye Başkan Adayı BARBAROS BALTACI - SP Sinop Belediye Başkan Adayı MUSTAFA KORUCU - HAKPAR Sinop Belediye Başkan Adayı SEDEF KARAKURT - DEM Parti Sinop Belediye Başkan Adayı MEHMET KARAGÖZ - MP Sinop Belediye Başkan Adayı ORHAN SARI - DP Sinop Belediye Başkan Adayı NAİL YALÇIN - HÜDAPAR Sinop Belediye Başkan Adayı ŞENOL ŞENSOY - BTP Sinop Belediye Başkan Adayı
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