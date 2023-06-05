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Sinop'ta etkili sağanak: İki ilçede taşımalı eğitime 1 gün ara

Sinop'ta il genelinde sağanak yağış etkili olurken, Ayancık ve Türkeli ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Giriş: 05.06.2023 - 01:48 | Güncelleme: ABONE OL
Sinop'ta etkili sağanak: İki ilçede taşımalı eğitime 1 gün ara
AA

Sinop’ta etkili olan sağanak nedeniyle iki ilçede taşımalı eğitime bugün ara verildi.

AA'nın haberine göre, Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde sağanağın bugün öğle saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Kuvvetli ve gök gürültülü sağanak nedeniyle bugün Ayancık ve Türkeli ilçelerinde tedbir amaçlı olarak taşımalı eğitime ara verildiği ifade edilen açıklamada, Erfelek Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı’nın da bugün için ziyarete kapatıldığı bildirildi.

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, il genelinde yağış sebebiyle olumsuz bir durumun bulunmadığını vurgulayarak, "İki ilçemizde köylerdeki öğrencilerimiz için tedbir amaçlı taşımalı okulları tatil ettik" dedi.

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