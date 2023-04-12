"ELİMİZDEN NE GELİYORSA YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketlerinin ardından depremzedeler için düzenlenen yardım çalışmalarına katılan Sinem Ünsal, ay sonunda deprem bölgesine gideceğini ifade etti.
Sinem Ünsal, "Zor süreçler maalesef, üst üste geliyor. Hepimizi çok etkileyen bir olay yaşadık. Sadece o bölgede yaşayanları değil, hepimizi etkiledi. Eski hayatımıza dönmek gibi bir şey söz konusu değil. Orada bizim desteğimizi bekleyen bir sürü arkadaşımız, meslektaşımız, vatandaşımız var. Elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz. Biz de nisan ayının sonunda gideceğiz. Yararlı olacağımız zaman, yararlı olacağımız bir ekiple gitmek istedik" açıklamasında bulundu.