Sinead O'Connor'ın ölümü şüpheli vaka olarak değerlendirilmedi

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2018'de Müslüman olan ve 'Shuhada Davitt' adını alan İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor, dün 56 yaşında hayata veda etmişti. Londra Metropolitan Polisi, evinde ölü bulunan şarkıcı Sinead O'Connor'ın hayatını kaybetmesinin şüpheli vaka olarak değerlendirilmediğini bildirdi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, dün yerel saatle 11.18'de Sinead O'Connor'ın Londra'nın güney doğusundaki evde hareketsiz halde bulunduğuna ilişkin ihbar aldıkları belirtildi. Açıklamada, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Sinead O'Connor'ın yakınlarına haber verildiği ifade edildi. REKLAM

Olayı inceleyen savcı tarafından detayların paylaşılacağı bilgisine yer verilen açıklamada, Sinead O'Connor'ın ölümünün şüpheli vaka olarak ele alınmayacağı bildirildi. Londra'ya 23 yıl aradan sonra taşınan Sinead O'Connor, iki hafta önceki sosyal medya paylaşımında, gelecek yıl yayımlanacak albümünün ardından Avustralya, Yeni Zelanda, ABD ve Avrupa'yı kapsayan turneye çıkacağı haberini vermişti.

Sinead O'Connor ve oğlu Shane Lunny GEÇTİĞİMİZ YIL EVLAT ACISI YAŞAMIŞTI Öte yandan Sinead O'Connor, geçtiğimiz yıl evlat acısıyla sarsılmıştı. O'Connor'ın oğlu Shane Lunny, 17 yaşında intihar etmişti. Sinead O'Connor, yaşadığı üzüntüyü "Bu benim Shane'im için... Hayatımın ışığı.. Benim mavi gözlü bebeğim. Sen her zaman benim ışığım olacaksın. Her zaman birlikte olacağız. Hiçbir sınır bizi ayıramaz" sözleriyle dile getirmişti. REKLAM

"ŞEFKATLİ BİR KİŞİYDİ" İrlandalı şarkıcı gibi sonradan İslamiyet'i seçip Yusuf İslam adını alan Cat Stevens da Sinead O'Connor'ın ölümüyle ilgili yaptığı açıklamada, "Sinead O'Connor adıyla bilinen kardeşim Şüheda Sadakat'in ölüm haberinden dolayı üzüntü duydum. Şefkatli bir kişiydi. Rahman olan Allah ona sonsuz huzur versin" ifadesini kullandı.

"ŞÖHRET ARZUM YOK" Müzik kariyeri ve yaşamını anlattığı 2021 tarihli otobiyografisinde Sinead O'Connor, "Herkes popstar olmak ister ama ben protest şarkıcıyım. Sadece göğsümde çıkarmak istediğim şeyler taşıyorum. Şöhret arzum yok" değerlendirmesinde bulunmuştu. Fotoğraflar: Bacgrid USA, İHA