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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Sinan Gümüş resmen Eyüpspor'da! - Futbol Haberleri

        Sinan Gümüş resmen Eyüpspor'da!

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Bitexen Antalyaspor'dan ayrılan Sinan Gümüş'ü 1.5 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 15:48 Güncelleme: 04.01.2024 - 15:48
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        Sinan Gümüş'ün yeni takımı belli oldu!
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Antalyaspor forması giyen 29 yaşındaki futbolcu Sinan Gümüş ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı

        Eflatun-sarılıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Eyüpspor’a hoş geldin Sinan Gümüş! Eyüpspor’umuz, Antalyaspor'dan tecrübeli hücum oyuncusu Sinan Gümüş'ü 1.5 yıllığına kadrosuna kattı. Sinan Gümüş'e 'hoş geldin' diyor; eflatun-sarılı formayla nice zaferler diliyoruz" denildi.

        29 yaşındaki futbolcu, kariyerinde daha önce Galatasaray, Genoa, Fenerbahçe ve Antalyaspor formaları giydi. Sinan Gümüş, geçtiğimiz sezon Antalyaspor ile Süper Lig'de 14, Türkiye Kupası'nda 1 olmak üzere 15 resmi maçta görev aldı.

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