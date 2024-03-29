Sinan Güleryüz: Eşimin profesyonelliği karşısında ezildim gibi oldu

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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Sinan Güleryüz, önceki gece Etiler'deydi. Benzincide görüntülenen şarkıcı; "Bizim oradaki market kapandı, o yüzden bir şeyler almak için benzinciye kadar yürüyerek geldim. Çocukları anneanneye bıraktım, Özge şu an sette" dedi.

Eşi Özge Özder'in önümüzdeki hafta doğum günü olduğunu dile getiren Sinan Güleryüz; "Haftaya güzel bir şarkı daha geliyor. Birkaç tane şirketle görüşüyoruz, hayalimizdeki klibe uygun bir mekân arayışındayız" diyerek gülümsedi. REKLAM Sinan Güleryüz; "Oyunculuk teklifi alıyor musunuz?" sorusuna; "Hayatta ekrana çıkmam diye bir şeyim yok. Teklif gelirse değerlendirmeye alınabilir. Bana vurdulu - kırdılı gelmeyin ama... Özge gibi bir hocam da var. Aslında ters köşe bir işi kabul ederim" cevabını verdi.

Sinan Güleryüz; "Özge ile karşılıklı oynamıştım. Özge'ye çok farklı duygular beslediğim için, onun profesyonelliği karşısında ezildim gibi oldu. Karşında ödüllü bir oyuncu ve aynı zamanda eşim var. Bu zor oluyor benim için" şeklinde konuştu.