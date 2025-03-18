Sinan Boztepe: Emre Belözoğlu'na güveniyoruz

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen Antalyaspor AŞ'nin olağan mali genel kurulunda, kulübün mali durumu, ticari faaliyetleri ile gelir ve gider bilançosu değerlendirildi.

Antalyaspor Başkanı Boztepe, burada yaptığı konuşmada, 1 Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 dönemiyle ilgili mali bilançonun sunulduğunu belirterek, onların ibrazını yaptıklarını söyledi.

Ağustosta 2024-2025 yılı için mali genel kurul olacağını anlatan Boztepe, zorlu bir süreci yönetmeye çalıştıklarını, bundan önceki süreçte bir kuruş gelirin olmadığını ifade etti.

"BU ÇOK BÜYÜK BİR KAYIP"

Tüm gelirlerin temlik altında olduğunu dile getiren Boztepe, "Özellikle altını çizerek söylemek istiyorum Antalyaspor AŞ'nin kuruş geliri yok. Daha öncesinde hafriyat geliri varsa ki biz bu gelire de dahil olmadık. Şu anda zaten iptali gerçekleşti, bu çok büyük bir kayıptır Antalyaspor için. Bu süreçlerin kaybolması kişisel hırsların ve kavgaların camiaya verdiği çok büyük kayıptır." diye konuştu.

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Birlik ve beraberliğin önemine işaret eden Boztepe, ligde tehlikeli durumda olduklarını ifade etti.