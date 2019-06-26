Sinan Akçıl'ın arkadaşı, "Bu akşam Bebek'i kutladık" dedi. Muhabirlerin, "Arkadaşınız pot mu kırdı, bebek haberi mi var?" sorusuna Akçıl, "Hayır, olsa bilirsiniz. Bebek'te bir mekan açacağız, onu demeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.