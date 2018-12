Geçen hafta kulaktan kulağa “Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı Amsterdam’da evleniyor” diye bir haber yayıldı.

Dedikodular Pazartesi gününü işaret ediyordu. Ancak iki tarafta bu konu hakkında sessiz kalmayı tercih etti.

Her hangi bir açıklama yapmadı ve olayı da doğrulamadı.

Ve her hangi bir şekilde de nikahtan fotoğraf paylaşmadılar.

İkili on gündür Amsterdam’da tatil yapıyor.

Ve “Evlendiler mi, evlenmediler mi?” konusu hala muallak.

Ancak ben size yılın son günü bu merak edilen konuyu açıklığa kavuşturayım.

Gül Erçetingöz ve Kenan Erçetingöz’ün biricik kızları oyuncu Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl ile Amsterdam’da 24 Aralık Pazartesi günü resmen karı koca oldu.

İkili Türk Konsolosluğu’nda evlendi.

Ancak bunun gizli kalmasını isteyip, yılın ilk günü yani yarın, 1 Ocak 2019’da müjdeli haberi vereceklerdi.

Çift Sinan Akçıl’ın doğduğu yer olan Hollanda’da da evlenmeyi tercih etmiş olabilir ama Türkiye’de de dillere destan bir düğün yapmaya hazırlanıyor.

Yılın ilk gösterişli düğünü olacağa benziyor.

İkisini de sonsuz mutluluk dilerim. İnşallah bir sürü çocukları olur, ömür boyu bir yastıkta kocarlar.