Yalnız başına geldiği AVM’de bir kuyumcudan alışveriş yapan Akçıl, "Bugün evliliğimizin altıncı ayını tamamladık. Ben de Burcu’ya küçük bir hediye almak istedim. Her şey gayet yolunda yakın zaman tatile çıkacağız ama hiç bir şekilde görüntü vermeyeceğiz gözlerden ırak bir yer olacak bizi çekemeyeceksiniz istediğinize iddiaya girerim" diyerek muhabirlere takıldı.