Şimdi moda Lucien Favre!

31 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yaz aylarında Borussia Dortmund antrenmanını izleseydiniz şöyle sesler duyacaktınız: "Abdou, hücuma çık!", "Hayır Abdou, şimdi değil" Jürgen Klopp'un, sarı-siyahlılarda yaptıkları Avrupa'da sadece yankı uyandırmamış, diğer kulüplere de örnek olmuştu. Dibe vurmuş bir kulüp, doğru yapılanmayla sadece ülkesinde değil, Avrupa futbolunun da tepesine oynayabilirdi.
Klopp'tan sonra "Yeni Klopp" olarak adlandırılan Thomas Tuchel, Borussia Dortmund'un puan ortalamasını yukarı çekse de 107 günlük görev süresinde ligi kazanmayı başaramadı. 2011-12'den sonra lig şampiyonluğunu elde edemeyen Dortmund, Ajax'la dikkat çeken Peter Bosz'da da aradığını bulamayınca Lucien Favre'a yöneldi. İsviçreli teknik direktör de en az Jürgen Klopp kadar detaycı biri! Oyuncuları çalıştırma şeklinden de göreceğiniz üzere...
Tarih 26 Ağustos'u gösterdiğinde Signal Iduna Park'ta alışılmış bir tablo vardı. 80 bini aşkın taraftar, ördükleri sarı duvara RB Leipzig'in çarpmasını bekliyordu ancak henüz ilk dakikada 1-0 geriye düştüler. Maç sonunda tabelada ise 4-1 yazıyordu. Bu harika başlangıç tabii ki bolca alın teri ve detay içeriyordu.
23 Mart 2015 sabahında Süddeutsche Zeitung alanlar, manşette Lucien Favre fotoğrafını gördü. Gazete, 11 ay süren serinin ardından evinde ilk defa yenilen Bayern Münih’i deviren tarafta, tecrübeli teknik direktörü ön plana çıkarmıştı.
Bayern yöneticisi Karl-Heinz Rummenigge, alınan bu şok yenilginin hemen ardından “Bizim için rahatsız edici bir akşamdı” dedikten sonra, bundan 30 yıl önce Servette’te iki yıl boyunca birlikte oynadığı Favre’ı özetliyordu: “Gerçek bir futbol manyağıydı. Durmadan futbol düşünür ve konuşurdu. Bu yüzden kimse onunla oda arkadaşı olmak istemezdi çünkü sürekli başımızı ağrıtırdı!”
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