Silahlı saldırıda vurulan genç hayatını kaybetti

AA

Olay Konya'nın Kadınhanı ilçesinde meydan geldi. Önceden aralarında husumet bulunan Rahmi D. (17) ile Mustafa Aydın (22) ve Ali Fuat Dağdan (20), Konya Caddesi'nde karşılaştı. Rahmi D, Mustafa Aydın ve Ali Fuat Dağdan'a silahla gelişigüzel ateş etti.

Yaralanan Mustafa Aydın, Kadınhanı Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. AA'nın haberine göre; ağır yaralı Mustafa Aydın, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Aydın'ın cenazesi otopsi işlemi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan Rahmi D, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.