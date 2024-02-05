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        Haberler Gündem 3. Sayfa Manisa Akhisar'da silahlı kavgada arada kalan 10 yaşındaki Nazım Kaya hayatını kaybetti - Manisa haberleri

        Silahlı kavgada arada kalan çocuk öldü!

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde, aile arasında çıkan silahlı kavgada, arada kalan 10 yaşındaki Nazım Kaya, vurularak öldürüldü. Kuzenleri tarafından öldürülen Nazım Kaya kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Gözaltına alınan 2 kuzeni tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 15:01 Güncelleme: 05.02.2024 - 15:07
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        Silahlı kavgada 10 yaşındaki Nazım arada kaldı!
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        Manisa'nın Akhisar ilçesi Hacıishak Mahallesi'nde, 2 Şubat Cuma günü meydana gelen kan donduran olayda; P.D. ve kuzeni P.K. arasında tartışma çıktı.

        KÜÇÜK ÇOCUK BAŞINDAN VURULDU

        AA'da yer alan habere göre kavgaya dönüşen olayda 10 yaşındaki Nazım Kaya, başından tüfekle vurularak ağır yaralandı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Ambulansla Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaya'nın, buradaki müdahalenin ardından sevk edildiği Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde dün yaşamını yitirdiği öğrenildi.

        KUZENLERİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Gözaltına alınan P.D. ile P.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan 10 yaşındaki Nazım Kaya'nın cenazesi, Akhisar Yıldız Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

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        #Manisa
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