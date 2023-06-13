DHA

Sivas'ın Hafik ilçesinde Mesut.Ö.(32), patates tarlası yüzünden çıkan tartışmada R.Y. (45) ve İ.A. (31) tarafından silahla vurularak yaralandıktan sonra, yerde yatarken de dövüldü. O anlar köydeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, 20 Mayıs'ta ilçeye bağlı Çınarlı köyünde yaşandı. İstanbul'da yaşayan Mesut Ö. tatilini geçirmek için annesiyle birlikte Çınarlı köyüne geldi. İstanbul'da yaşayan R.Y. ve İ.A. da, Mesut Ö.'nün peşinden Çınarlı köyüne geldi. Patates tarlalarının kiralanması nedeniyle aralarında bir süredir husumet olduğu iddia edilen Mesut Ö.'yü, R.Y. ve İ.A. gece saatlerinde telefonla arayarak konuşmak için evinin önüne çağırdı.

Bir süre konuşan taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile R.Y., Mesut Ö.'ye kafa attı. R.Y. yere düşen Mesut Ö.yü uzun bir süre darp etmeye devam etti. Daha sonra R.Y.'nin yanında bulunan İ.A. montunun sağ cebine sakladığı tabancayı çıkararak yerde yatan Mesut Ö.'ye iki el ateş etti. Yaralanan Mesut Ö. yaralı halde yerde yatarken şüpheliler tarafından darp edilmeye devam etti. Olayı gören köy muhtarı Abdullah Sönmez yaralı Mesut Ö.'yü şüphelilerin elinden kurtarmaya çalıştı. Mesut Ö.'yü darp eden ve silahla yaralayan şüpheliler araçla olay yerinden kaçtı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI



Ağır yaralanan Mesut Ö. muhtar ve köylülerin yardımıyla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Burada yoğun bakımda tedavi altına alınan Mesut Ö., 20 günlük tedavisinin ardından hayati tehlikeyi atlattı. Taburcu edilen Mesut Ö.'nün tedavisinin köydeki evinde devam ettiği öğrenildi. Olay sonrası kaçan şüpheliler aradan geçen 24 güne rağmen yakalanamadı. Firarda olan şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmaların sürdüğü öğrenildi.