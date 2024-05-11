Sıla Gençoğlu: Ben eşlikçinim

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3 yıldır oyuncu İlker Kaleli ile aşk yaşayan Sıla Gençoğlu, sevgilisini doğum günün kutladı. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından Kaleli'nin bir fotoğrafını paylaşıp; "Daha da güzel senelerin başlangıcı olsun 40'ın. Ben eşlikçinim. Yeniden. Daima. İyi ki doğdun sevgilim. 11.05.24" notunu düştü.

Fotoğraflar: Instagram