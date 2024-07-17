Sıla'dan Bodrum'da peş peşe iki konser
Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, Bodrum'da peş peşe ikinci konserini verdi
Sıla, KerkiSolfej Organizasyonu ve Kral Pop Radyo medya sponsorluğunda gerçekleşen konserde, Bodrum Antik Tiyatro'da hayranlarıyla buluştu.
Sıla, muhteşem performansıyla büyük beğeni toplarken tüm biletleri tüketen hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
Kahverengi mini elbisesiyle sahneye çıkan Sıla, müzikseverlerin yoğun isteği üzerine 3 Ağustos ve 7 Eylül'de yine Bodrum'da konser verecek.
Yaklaşık iki saat süren sahne performansıyla enerjisi ve sahne hakimiyetiyle büyük alkış aldı.