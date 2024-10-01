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        Haberler Gündem Siirt’te kaybolan 14 yaşındaki Berfin için arama çalışması başlatıldı - Güncel haberler

        Siirt’te kaybolan 14 yaşındaki Berfin bulundu

        Siirt'te kaybolan küpesini bulmak için evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 14 yaşındaki Berfin Çelik, çalışmaların 4'üncü saatinde mezraya yaklaşık 5 kilometre mesafede bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 19:16 Güncelleme: 01.10.2024 - 20:39
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        Kaybolan 14 yaşındaki Berfin bulundu
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        Olay, merkeze bağlı Tuzkuyu köyü Tepe Mezrası'nda meydana geldi.

        İddiaya göre, öğlen saatlerinde kaybolan küpesini bulmak için evden çıkan Berfin Çelik’ten haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

        5 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

        Siirt’te, kaybolan küpesini bulmak için evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan ve arama çalışması başlatılan Berfin Çelik, çalışmaların 4'üncü saatinde mezraya yaklaşık 5 kilometre mesafede bulundu. Bitkin halde bulunan Berfin, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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