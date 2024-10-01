Siirt’te kaybolan 14 yaşındaki Berfin bulundu
Siirt'te kaybolan küpesini bulmak için evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 14 yaşındaki Berfin Çelik, çalışmaların 4'üncü saatinde mezraya yaklaşık 5 kilometre mesafede bulundu
Olay, merkeze bağlı Tuzkuyu köyü Tepe Mezrası'nda meydana geldi.
İddiaya göre, öğlen saatlerinde kaybolan küpesini bulmak için evden çıkan Berfin Çelik’ten haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
5 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU
Siirt’te, kaybolan küpesini bulmak için evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan ve arama çalışması başlatılan Berfin Çelik, çalışmaların 4'üncü saatinde mezraya yaklaşık 5 kilometre mesafede bulundu. Bitkin halde bulunan Berfin, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.