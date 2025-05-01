Sihirli Annem ne zaman vizyona girecek? Sihirli Annem: Hepimiz Biriz filmi vizyon tarihi!
Bir döneme damgasını vuran Sihirli Annem dizisi, yıllar sonra beyazperdeye taşınıyor. Yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan'ın oturduğu Sihirli Annem: Hepimiz Biriz filminin çekimleri tamamlandı. 22 yıl aradan sonra orijinal oyuncu kadrosunu yeniden bir araya getiren filmin ilk teaser afişi yayınlandı. Afişle birlikte Sihirli Annem vizyon tarihi belli oldu. Peki, Sihirli Annem ne zaman vizyona girecek, ayın kaçında sinemalarda yayınlanacak? İşte, Sihirli Annem: Hepimiz Biriz vizyon tarihi ve oyuncuları...
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2000'li yılların sevilen ve unutulmayan dizilerinden biri olan Sihirli Annem, seneler sonra beyazperdeye uyarlandı. Yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği filmin çekimleri tamamlandı. Tüm eski oyuncuları bir araya getiren yapımın ilk teaser afişi yayınlandı. Böylece Sihirli Annem: Hepimiz Biriz vizyon tarihi netleşti. Yönetmenliğini Mustafa Kotan’ın üstlendiği film, periler ve fanilerin dünyasında geçen yepyeni bir macerayı konu ediniyor. Peki, Sihirli Annem ne zaman vizyona girecek, ayın kaçında sinemalarda? İşte, Sihirli Annem vizyon tarihi ve oyuncu kadrosu hakkında bilgiler…
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SİHİRLİ ANNEM: HEPİMİZ BİRİZ TEASER AFİŞİ YAYINLANDI
2000'lerin unutulmaz dizilerinden olan Sihirli Annem, yıllar sonra beyazperdeye taşınıyor. Çekimleri kısa süre önce tamamlanan Sihirli Annem: Hepimiz Biriz filminin ilk teaser afiş yayınlandı.
Afişle birlikte hayranların uzun zamandır merakla beklediği filmin vizyon tarihi belli oldu.
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Afişte kullanılan sıcak ve nostaljik görseller, eski izleyicilere hitap ederken yeni kuşak sinemaseverleri de bu sihirli dünyanın içine çekmeyi hedefliyor.
Proje, 22 yıl aradan sonra dizinin orijinal oyuncu kadrosunu yeniden bir araya getirdi.
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SİHİRLİ ANNEM: HEPİMİZ BİRİZ FİLMİ VİZYON TARİHİ BELLİ OLDU
Yapımcılığını Polat Yağcı’nın, yönetmenliğini ise Mustafa Kotan’ın üstlendiği Sihirli Annem: Hepimiz Biriz filmi, 30 Mayıs 2025 tarihinde seyirciyle buluşacak.
Poll Films imzalı dizi, periler ve fanilerin iç içe geçtiği büyülü dünyada geçecek yepyeni bir macerayı anlatacak.
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SİHİRLİ ANNEM OYUNCULARI
Filmin oyuncu kadrosu ise nostalji rüzgarı estiriyor. İnci Türkay, Nevra Serezli, Şahap Sayılgan, Gül Onat, Jess Molho, Ayşen İnci, Süeda Çil, Tiraje Başaran, Zeynep Özkaya, Gizem Güven, Buğra Özmüldür, Damla Ersubaşı ve Jennifer Boyner gibi dizinin sevilen isimleri projede yeniden bir araya geliyor.
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İşte Sihirli Annem: Hepimiz Biriz filminin resmi X hesabından paylaşılan kareler...
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