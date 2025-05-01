2000'li yılların sevilen ve unutulmayan dizilerinden biri olan Sihirli Annem, seneler sonra beyazperdeye uyarlandı. Yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği filmin çekimleri tamamlandı. Tüm eski oyuncuları bir araya getiren yapımın ilk teaser afişi yayınlandı. Böylece Sihirli Annem: Hepimiz Biriz vizyon tarihi netleşti. Yönetmenliğini Mustafa Kotan’ın üstlendiği film, periler ve fanilerin dünyasında geçen yepyeni bir macerayı konu ediniyor. Peki, Sihirli Annem ne zaman vizyona girecek, ayın kaçında sinemalarda? İşte, Sihirli Annem vizyon tarihi ve oyuncu kadrosu hakkında bilgiler…