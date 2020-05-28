Sığınmacı kadınlar salgınla mücadeleye ürettikleri sabunlarla katkı sağlıyor - KIRŞEHİR

Afganistanlılar Himaye Derneği adına BM Yüksek Komiserliğine sunulan "Hepimiz Biriz" projesi onaylandı ve malzeme temini için maddi destek aldı.Dernek binasında hayata geçirilen projeyle Afganistan uyruklu 5 kadın meslek öğrenerek, üretim sürecine katılmanın mutluluğunu yaşadı.Kadınların bugüne kadar ürettiği doğal, Hindistan cevizli ve zeytinyağlı 2 bin 400 sabun, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında Suriye, Irak, Afganistan uyruklu sığınmacılarla ihtiyaç sahibi Türk vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.Dernek Başkanı Rabia Habibullah, AA muhabirine, yaklaşık 1,5 yıldır başta Afganistan'dan gelenler olmak üzere sığınmacı kadınların sosyal hayata kazandırılması için gayret gösterdiklerini söyledi.Onların Türkiye'ye adaptasyonuna yardımcı olduklarını ve Türkçe kursları açtıklarını belirten Habibullah, meslek kurslarıyla da aile bütçelerine katkı yapmaları için uğraştıklarını ifade etti.BM'nin destek sağlayacağını duyunca dernek olarak müracaatta bulunduklarını anlatan Rabia Habibullah, projelerinin kabul edilmesiyle de BM'den gönderilen formül eşliğinde sabun üretimine başladıklarını aktardı.Sığınmacı kadınların doğal, Hindistan cevizli ve zeytinyağlı sabunlar ürettiklerini vurgulayan Habibullah, şöyle konuştu:"Sabunun ham maddesi var, onları karıştırıp, pişirip, hazırlayıp kalıplara döküyoruz. Bunları ihtiyaç sahiplerine ve sığınmacılara dağıtıyoruz. Ücretsiz olarak veriyoruz. Dernekte 5 kişi çalışıyoruz. Günlük 6 saat çalışarak, ortalama 300 sabun üretiyoruz. Burada çalışanlar sabun üreterek meslek öğrendiler. Buradaki 5 kişi öğrendikleri meslekle kimseye muhtaç olmadan, kendi ihtiyaçlarını karşılayacak bir gelir sağlayabilirler."- Kovid-19 bitinceye kadar devam etmek istiyorlarRabia Habibullah, Kovid-19 salgını bitinceye kadar proje desteği sağlanması halinde sabun üretmeyi sürdürmeyi amaçladıklarını dile getirdi.Sığınmacı kadınlardan Reyhani Rasuli ise "Burada sabun üretmeyi öğrendim. Bundan sonra sabun üreterek para kazanmak istiyorum. Evliyim ama ailemden zaman ayırarak buradayım, üretim yapıyoruz." dedi.
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