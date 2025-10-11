Sigaraya zam mı geliyor, ne zaman ve en ucuz paket ne kadar olacak? 11 Ekim 2025 güncel sigara fiyatları
Sigaraya zam geliyor. Konu ile ilgili açıklama Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar'dan geldi. Dündar, yaptığı açıklamada sigara zammı için tarih de verdi. Bunun üzerine tütün ürünü kullanıcıları ''Sigaraya zam ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Hatırlanacağı üzere son zam Temmuz ve Ağustos aylarında yapılmıştı. Peki, sigara zammı sonrası en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar olacak? 11 Ekim 2025 güncel sigara fiyatları...
Hatırlanacağı üzere Temmuz ayındaki ÖTV artışı sonrası sigara gruplarına peş peşe zam gelmişti. Ardından Ağustos ayında bir zam daha yapılmıştı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar’ın açıklamasına göre, sigaraya bir zam daha geliyor. Dündar, sigara zammının yapılacağı tarih hakkında da bilgi verdi. Peki sigaraya zam ne zaman gelecek? En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar olacak? İşte 11 Ekim 2025 güncel sigara fiyatları…
SİGARAYA ZAM MI GELİYOR?
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sigaraya zam geleceğini duyurdu.
SİGARA ZAMMI NE ZAMAN YAPILACAK?
Erol Dündar, sigara fiyatlarına ekim ayı içinde zam geleceğini belirtti.
SİGARAYA NE KADAR ZAM GELECEK?
Dündar, artış miktarının ise 5 TL civarında olacağını söyledi.
Öte yandan Dündar, yeni yılda yapılacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) güncellemesiyle birlikte sigara fiyatlarının bir kez daha yükseleceğini kaydetti.
EN UCUZ SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLACAK?
Söz konusu zammın ardından bazı sigara markalarının paket fiyatı 100 TL’yi aşacak.
Sigara fiyatlarına son zam, temmuz ayı sonunda ve ağustos ayı başında yapılmıştı.
Erol Dündar, temmuz ayında uygulanan ÖTV artışı sonrası yaptığı açıklamada, firmaların maliyet zamlarını tek seferde yapmak yerine, belirli periyotlarla uyguladıklarını belirtmişti.
Dündar, açıklamasında "Tek seferde 10 TL'lik zam yapmak yerine temmuz ayında 5 TL'lik zam yapıldı. Firmalar, zammı alıştıra alıştıra vermek istiyor. Bu yüzden önümüzdeki ay bir 5 TL'lik daha zam bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
11 EKİM 2025 GÜNCEL SİGARA FİYATLARI
• JTI grubunun en ucuz sigarası 85 TL'yken, en pahalı sigarası 100 TL. Sarmalık kıyılmış tütün ürünü ise 245 TL’den satılıyor.
• BAT bünyesindeki en pahalı sigara fiyatı 100 TL, en ucuz sigara fiyatı 85 TL.
• IT bünyesindeki en pahalı sigara fiyatı 93 TL, en ucuz sigara fiyatı 79 TL.
• PM grubundaki en ucuz sigara fiyatı 85 TL, en pahalı sigara fiyatı ise 94 TL. Sarmalık kıyılmış tütün ürünü ise 130 TL’den satılıyor.
• TT grubunun en ucuz sigara fiyatı 82 TL, en pahalı sigara fiyatı 100 TL.
• CB grubunun en pahalı ve en ucuz sigarası 86 TL.