DHA'nın haberine göre Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, yağışların azaldığı bölgede, özellikle yaz mevsiminde sıkça yaşanan sel ve heyelanların, kış mevsimine kayabileceği uyarısında bulunarak, "Sıcak havalarda biriken yağış, aniden ve yerel olarak yaşanacak. Bu da bölgede, ocak, şubat, mart aylarında tıpkı yaz aylarında yaşadığımız aşırı yağışlara ve sellere ve beraberinde heyelanlara neden olabilecek" dedi.

Küresel iklim değişikliğinin etkileriyle Karadeniz Bölgesi'nde son aylarda azalan yağışlar nedeniyle yaz ve sonbahar mevsimi kurak geçerken kış mevsiminde de hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Türkiye'de en fazla yağış alan bölge olarak bilinen Karadeniz Bölgesi´nde ocak ayında mevsimsel yağmur ve kar yağışları ciddi ölçüde azaldı. Uzmanlar, kuraklığa bağlı, Temmuz-Ekim arasında bölgede yaşanan, can kaybının yanında alt ve üstyapıda hasara neden olan sel ve heyelanların, kış mevsimine kayabileceği uyarısında bulundu.

"OLAĞAN DIŞI BİR KURAKLIK DÖNEMİ YAŞIYOR"

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) eski öğretim üyesi Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, yaşanan olağan dışı hava sıcaklıklarının ülke genelinde yaşandığını ve geçmiş yıllarda yapılan araştırmalarla kuraklığın ön görüldüğünü belirterek "Bugün gelinen noktada bu öngörüleri yaşıyoruz. Bu sıcaklık Karadeniz´i de etkiliyor, yağışları da etkiliyor. 2020-2022 yılı arasında Meteoroloji Genel Müdürlüğü´nün kuraklık haritasına baktığımız zaman Doğu Karadeniz Bölgesi´nin doğudan, güneyden ve güneydoğudan bir kuraklık çemberi ile çevrilmiş olduğunu görüyoruz. Yani Doğu Anadolu Bölgesi 2 yıllık verilere göre şu anda bir kuraklık dönemine girmiş. Doğu Karadeniz'e baktığımız zaman yine Meteoroloji Genel Müdürlüğü´nün 2 yıllık haritası şunu gösteriyor; olağan dışı bir kuraklık dönemi yaşıyor Doğu Karadeniz. Hatta Trabzon çok daha fazla bu etkiyi yaşıyor" dedi.