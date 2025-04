Sibel Taşçıoğlu, tatilde

SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Pembe' rolünü canlandıran Sibel Taşçıoğlu, senaryodaki hikâyesinin sonlanmasıyla birlikte geçtiğimiz hafta diziden ayrıldı.

"HEPİNİZİ ÇOK SEVİYORUM"

Sibel Taşçıoğlu, canlandırdığı 'Pembe' karakterine bu sözlerle veda etmişti: 3 sezon boyunca kalbimin en derin yerinden can verdiğim bir hikâyeye veda ediyorum. Her anı, her sahnesi, her dostluğu unutulmaz. Birlikte çalıştığım ekip arkadaşlarıma, kamera önünde ve arkasında emeği geçen herkese, canlarım, tüm oyuncu arkadaşlarıma, beni sevgiyle kucaklayan izleyicimize minnetle... Hoşça kalın... Hepinizi çok seviyorum.