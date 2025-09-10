Sibel Can, gelini Merve Ural’ın doğum gününü kutladı
Büyük oğlu Engincan Ural'ın eşi Merve Ural'ın doğum gününü sosyal medyadan kutlayan Sibel Can, düğünden bir fotoğraf paylaşarak gelinine olan sevgisini dile getirdi
Ünlü şarkıcı Sibel Can, Hakan Ural ile evliliğinden dünyaya gelen büyük oğlu Engincan Ural’ı 2022de evlendirmişti. Çiftten kısa süre önce bebek müjdesi gelmişti.
Merve Ural, bugün yeni yaşını kutladı. Kayınvalidesi Sibel Can, gelininin sosyal medyadan kutladı. Can, düğünden bir fotoğraf paylaşarak; "Seni çok seviyorum, iyi ki doğdun" notunu ekledi
