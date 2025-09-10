Habertürk
        Sibel Can, gelini Merve Ural'ın doğum gününü kutladı - Magazin haberleri

        Sibel Can, gelini Merve Ural’ın doğum gününü kutladı

        Büyük oğlu Engincan Ural'ın eşi Merve Ural'ın doğum gününü sosyal medyadan kutlayan Sibel Can, düğünden bir fotoğraf paylaşarak gelinine olan sevgisini dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2025 - 21:45 Güncelleme: 10.09.2025 - 21:45
        Gelininin doğum gününü kutladı
        Ünlü şarkıcı Sibel Can, Hakan Ural ile evliliğinden dünyaya gelen büyük oğlu Engincan Ural’ı 2022de evlendirmişti. Çiftten kısa süre önce bebek müjdesi gelmişti.

        Merve Ural, bugün yeni yaşını kutladı. Kayınvalidesi Sibel Can, gelininin sosyal medyadan kutladı. Can, düğünden bir fotoğraf paylaşarak; "Seni çok seviyorum, iyi ki doğdun" notunu ekledi

        #SİBEL CAN

