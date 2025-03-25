Shihan Hussaini, hayatını kaybetti

Shihan Hussaini, Chennai'de tedavi gördüğü hastanede kan kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Ailesi, bu acı haberi sosyal medya aracılığıyla duyurdu. Shihan Hussaini'nin cenazesi, sevenlerinin ve öğrencilerinin son görevlerini yerine getirebilmeleri için Chennai, Besant Nagar'daki evi olan 'Yüksek Komuta'da tutulacak, daha sonra cenazesi defnedileceği Madurai'ye götürülecek.

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Fotoğraflar: Instagram