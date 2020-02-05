Gençlik yıllarında görev aldığı Beverly Hills 90210 (Evimiz Hollywood'da) adlı diziyle tanınan Shannen Doherty, mücadele edip yendiği hastalığının yeniden nüksettiği ve dördüncü evrede olduğunu söyledi. Doherty buna rağmen çalışmaya devam ettiğini de anlattı.