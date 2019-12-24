Daha önce birçok kez Victoria's Secret defilelerinde boy gösteren 28 yaşındaki model, kariyerinin ilk yıllarında birçok ajansın kendisini istemediğini söyleyerek şu şekilde konuştu:

Görüntümün farklı olduğunu bu yüzden de asla model olamayacağımı söylediler bana. Hatta asla podyuma çıkamayacağımı da eklediler.