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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Shakespeare's Globe'dan Sean Holmes PSM Atölye'de

        Shakespeare's Globe'dan Sean Holmes PSM Atölye'de

        Zorlu PSM'nin 2021 yılında başlattığı "PSM Atölye", dördüncü döneminin derslerinde Shakespeare's Globe'un Sanat Yönetmeni Yardımcısı Sean Holmes'u ağırlayarak, genç yetenekler için ilham dolu bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2025 - 11:08 Güncelleme: 28.01.2025 - 11:08
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        Shakespeare's Globe'dan Sean Holmes PSM Atölye'de
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        İlk üç yılında toplam 69 mezun ve 26 özgün tiyatro oyununu hayata geçiren PSM Atölye, Dramatik Yazarlık, Tiyatro Yönetmenliği ve Tiyatro Yapımcılığı olmak üzere üç ayrı programla 22 öğrenciyle yedi aylık eğitim programına devam ederken program kapsamında, National Theatre, RSC, Tricycle, Royal Court, Donmar Warehouse, Chichester Festival Theatre, Oxford Stage Company ve Dublin'deki Abbey Theatre gibi prestijli sahnelerde başarılı yapımlara imza atan Shakespeare's Globe’un Sanat Yönetmeni Yardımcısı Sean Holmes’u öğrencilerle bir araya geldi.

        Zorlu PSM’de PSM Atölye programı kapsamında bir atölye çalışması gerçekleştirmek üzere davet edilmenin kendisi için büyük bir ayrıcalık olduğunu belirten Sean Holmes şöyle devam etti: "Farklı tiyatro kültürlerinden sanatçılarla bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunmak, özellikle kariyerlerinin başında olan ve öğrenmeye hevesli sanatçılarla çalışmak benim için her zaman çok kıymetli. PSM Atölye’nin yapımcı, yazar ve yönetmen adaylarıyla harika bir deneyim yaşadım. İki gün boyunca Bir Yaz Gecesi Rüyası eserini ele aldık ve bir prodüksiyonun nasıl oluşturulabileceği üzerine çalıştık. Bunun yanı sıra tiyatronun amacı ve önemi üzerine derinlemesine tartışmalar yaparak, tiyatroyu izleyicilerimiz için nasıl daha dinamik, etkileyici ve anlamlı hale getirebileceğimizi değerlendirdik. Kısa zamanda PSM Atölye süresince katılımcıların gösterdiği ilerlemeyi görmek son derece ilham vericiydi."

        Sean Holmes, buluşmada rejisörlük ve sahne sanatları üzerine deneyimlerini paylaşarak öğrencilerin mesleki ufuklarını genişletmelerine katkıda bulunurken genç tiyatrocular, tiyatro dünyasında kalıcı bir iz bırakmış bir isimden aldıkları bilgilerle, sektöre dair önemli içgörüler kazanma fırsatı yakaladı.

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        #Zorlu PSM
        #Sean Holmes
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