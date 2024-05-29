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        Haberler Gündem Teyit SGK'dan şehit yakınlarından sağlıkta katılım payı ve ilave ücret alındığı iddialarına ilişkin açıklama

        SGK'dan şehit yakınlarından sağlıkta katılım payı ve ilave ücret alındığı iddialarına ilişkin açıklama

        Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK), kamuda tasarruf paketi kapsamında şehit yakınlarından sağlık hizmetlerinde katılım payı ve ilave ücret alındığı iddialarını yalanladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 16:17 Güncelleme: 29.05.2024 - 16:17
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        SGK'dan şehit yakınları açıklaması
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        SGK, bugün bazı haber sitelerinde şehit yakınlarının "Kamuda Tasarruf Paketi kapsamında ayrıcalıklarının kaldırıldığı ve artık ücret ödemek durumunda oldukları"na dair ifadelerin yayımlandığı belirtilerek, bu ifadelerin doğru olmadığı kaydedildi.

        Katılım payı ve ilave ücret alınmayacak sağlık hizmetleri, haller ve kişilerin kanunla belirlendiği, ayrıca 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Sağlık Uygulama Tebliğinde de ilgili düzenlemelerin olduğu anımsatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Bu düzenlemelere göre, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişilerle bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden ve harp malullüğü aylığı alanlarla 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlardan ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden katılım payı, 2330 sayılı kanun hükümlerine göre aylık alan kişilerle bakmakla yükümlü olduğu kişilerden ve harp malullüğü aylığı alanlar ile 3713 sayılı Kanun kapsamında aylık alanlarla bakmakla yükümlü olduğu kişilerden ilave ücret alınmamaktadır."

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        #SGK
        #şehit yakınları
        #ek ücret
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