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        Sezen Aksu'nun hayran kâbusu

        Sezen Aksu'nun Beykoz Kanlıca'daki yalısına Lale Arif M. isimli Azerbaycan uyruklu hayranı, zorla girmeye çalıştı. Lale Arif M'nin olaydan sonra sınır dışı edildiği öğrenilirken, kadının kapıya dayandığı ve görevlilere zorluk çıkardığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2023 - 10:04
        • 1

          Olay, 23 Ekim'de Sezen Aksu'nun Beykoz Kanlıca'daki yalısında meydana geldi. Lale Arif M. isimli bir kadın gece 02.00 sıralarında Aksu'ya ait yalının zilini çaldı. Kapıdaki güvenlik görevlileri Lale Arif M.'nin içeri girmesine engel olmaya çalıştı. Ancak kadın güvenlik görevlilerine direnerek içeri girmek için kapıyı zorladı.

        • 2

          DAHA ÖNCE DE SEZEN AKSU'NUN KAPISINA DAYANMIŞ

          Bunun üzerine görevliler polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, Lale Arif M.'yi gözaltına aldı. İşlemleri için emniyete götürülen Lale Arif M.'nin daha önce de Sezen Aksu'nun kapısına dayandığı ortaya çıktı.

        • 3

          SINIR DIŞI EDİLDİ

          Lale Arif M. hakkında 'kişilerin huzur ve sükununu bozma, tehdit, hakaret' suçlarından işlem başlatıldı. Lale Arif M.'nin işlemlerinin ardından sınır dışı edildiği öğrenildi.

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          O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

          Öte yandan kadının kapıya dayandığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Lale Arif M.'nin dakikalarca kapıda beklediği ve güvenlik görevlilerine rağmen içeriye girmeye çalıştığı görüldü.

          Fotoğraflar: DHA, İHA

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