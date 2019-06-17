Aylar önce sosyal medya hesabından duyurduğu kitabının sonunda ismini açıkladı. Merakla bekleyen hayranları kitabın adını duyunca şok oldu. Kitap çalışmalarına Acun Ilıcalı'dan boşandıktan hemen sonra başlayan Subaşı'nın, kitabında geçen "İlk anılarımı bulutlar üzerindeymişim gibi hatırlıyorum, sonrası fırtına... hepinizin bildiği gibi... " bölümü ise dikkat çekti.

ŞEYMA SUBAŞININ KİTABININ ADI NE ?

"Sadece Şeyma" adıyla kitabını sosyal medyada sevenlerine duyurdu. Ön satışa çıkan "Sadece Şeyma" sevenleriyle yakın zamanda buluşacak. Ön yazı ve kitap hakkında bilgi veren Şeyma Subaşı ön yazısında şunlara yer verdi; Hatırladığım ilk anı neydi?



Annemle babamın bana sıkıca sarıldığı aklıma geliyor.



Hepimizin güldüğünü hatırlıyorum sonra. Ve anneannemin masallarını.



İlk anılarımı bulutlar üzerindeymişim gibi hatırlıyorum, sonrası fırtına... hepinizin bildiği gibi... ve şimdi yine pembe bulutlar... hepimizin yaşadığı gibi...



Ben de bir annenin gözünün nuru, bir babanın altın saçlı kızıyım. Ve küçük bir kız çocuğunun, kucağında uyumayı çok sevdiği annesiyim.



Bunları unutmadan okuyun isterim hayatımı...

ŞEYMA SUBAŞI KİMDİR?

2 Temmuz 1990 tarihinde Samsun’da doğdu. Annesi ev hanımı, babası ise muhasebe müdürü olarak görev yapıyormuş. Ancak, sonrasında Acun Medya bünyesinde çocuk oyuncakları satan bir internet sitesi açtığı biliniyor… Yengeç burcu kadını olan Şeyma Subaşı, burcunun özelliklerini taşıyor. Özellikle, anaç yapısıyla tanınan Yengeç burcu kadınını Şeyma Subaşı’nın kızı Melisa ile paylaştığı anlarda net olarak görebiliyoruz. Şeyma Subaşı’nın boyu 1.74 cm, güncel kilosu ise 50. Geçtiğimiz günlerde Instagram sayfasında belinin 59 cm olduğunu açıkladı. Şeyma Subaşı’nın kendisi dahil olmak üzere kimse, ne iş yaptığını bilmiyor. Esasında, İstanbul Aydın Üniversitesi’nde moda tasarım bölümünde okuyordu ama değişen hayatıyla birlikte eğitimini dondurdu.