Bir süredir evde olmanın kendisini olgunlaştırdığını söyleyen Şeyma, sözlerine şöyle devam etti:

"Sizin neler söylediğinizi ne haberler verdiğinizi daha fazla takip etmeye başladım. Koronavirüs bende bunu değiştirdi. Artık bütün dünya haberlerini takip ediyorum ve daha olgunlaştığım bir dönemdeyim gibi hissediyorum."