Şevval Sam: Doğum günümde buluştuk

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Şevval Sam, yeni yaşını kutladı. 11 Kasım doğumlu olan Sam, 52'nci yaş gününde yazar Nazım Alpman ile Nişantaşı’nda bir araya geldi. İlk kutlamayı Alpman ile yapan Sam, "Geçen sene bir araya gelememiştik. Bu doğum günümde buluştuk" dedi.

Sevenlerinin kendisini arayarak doğum gününü kutladığını söyleyen Sam, "Sizin için en özel kutlamayı kim yaptı?" sorusuna, "Sağ olsun eş, dost arayıp kutluyor. Tabii ki en özeli, oğlum Taro Emir Tekin ve annem Leman Sam'ın arayıp kutlaması oldu. Bir araya gelip kutlayacağız" yanıtını verdi.

"BUGÜN BENİM İÇİN ÖZEL BİR GÜN"

Muhabirlerin doğum günü sorularına cevap veren Sam, "Bugün benim için özel bir gün. Polemik sormayın lütfen" diyerek ricada bulundu. Sam ve Alpman, gülümseyerek objektiflere doğum günü pozu verdi.