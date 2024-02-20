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        Haberler Gündem Şevki Yılmaz kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Şevki Yılmaz hayatı ve siyasi geçmişi

        Şevki Yılmaz kimdir? İşte Şevki Yılmaz'ın hayatı

        "Şevki Yılmaz kimdir?" sorusu araştırılmaya başlandı. Eski Rize Milletvekili olan Yılmaz, şu anda Yeni Akit gazetesinde köşe yazarlığı yapıyor. Sizler için Şevki Yılmaz'ın hayatını ve siyasi geçmişini derledik. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2024 - 15:46 Güncelleme: 20.02.2024 - 15:46
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        Şevki Yılmaz kimdir?
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        Eski Rize Milletvekili olan Şevki Yılmaz'ın hayatı merak ediliyor. Şu anda Yeni Akit gazetesinde köşe yazarı olan Yılmaz'ın hayatı ve siyasi geçmişini derledik. Peki, Şevki Yılmaz kimdir? İşte, detaylar...

        ŞEVKİ YILMAZ KİMDİR?

        Şevki Yılmaz, 1955 yılında İzmit'de doğdu. İmam Hatip Lisesi'nde öğrenim gördü. Derince Lisesi`ni de dışardan bitirdi. 1974'te de MSP-CHP koalisyonunda, Adalet Bakanlığı'nda özel kalem müdürü olarak çalıştı. 1980 senesinde de İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun oldu. Daha sonra Kartal Müftülüğü'nde memurluğa başladı.

        1982'de de Avrupa Milli Görüş Teşkilatları'nda Avusturya bölge başkanlığı görevine getirildi. 1984 yılında da teşkilatın tanıtmadan sorumlu genel başkan yardımcısı oldu. 1995 Türkiye genel seçimlerinde de Refah Partisi`nden (RP) Rize milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi.

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        ŞEVKİ YILMAZ HAYATI

        28 Şubat 1997 süreci sonrasında da RP'den istifa etti. Bu dönemde Necmettin Erbakan, Şevket Kazan, Ahmet Tekdal, İbrahim Halil Çelik, Hasan Hüseyin Ceylan, Şükrü Karatepe, Bekir Yıldız, Zeki Başaran, Selahaddin Aydar, Hasan Celal Güzel ile Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte siyasi yasaklılar arasında yer aldı ve bu süreçte Avrupa'ya giderek çalışmalarını burada sürdürdü.

        Şevki Yılmaz, 7 yıl sonra, 19 Eylül 2004 tarihinde Türkiye'ye döndü. Evli ve üç çocuk babasıdır. Şu an Yeni Akit gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktadır.

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        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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