Sertaç Şanlı: Bir şey başardık, bir şey başlattık

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Almanya'ya 88-83 yenilen 12 Dev Adam'da Sertaç Şanlı, karşılaşmayı değerlendirdi.

"BİR ŞEY BAŞARDIK, BİR ŞEY BAŞLATTIK"

Sertaç Şanlı'nın sözleri şu şekilde:

"Herkese hissettirdikleri destek için çok teşekkür ederiz. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Elbette üzüldük. Üzülmemek elde değil ama başımız öne eğik şekilde buradan ayrılmak için hiçbir sebep yok. Biz bugün burada bir şey başardık, bir şey başlattık."