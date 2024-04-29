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        Haberler Magazin Sertab Erener'den olumsuz yorumlara fotoğraflı yanıt - Magazin haberleri

        Sertab Erener'den olumsuz yorumlara fotoğraflı yanıt

        Son görünümü gündem olan Sertab Erener, kendisine yönelik yapılan olumsuz yorumlara paylaştığı yeni fotoğraflarla yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2024 - 08:25 Güncelleme: 29.04.2024 - 08:25
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        • 1

          Sertab Erener, ilk kez 1994'te seslendirdiği 'Mecbursun' şarkısını yeniden yorumladı. Şarkıya yeni klip çeken Erener'in son hali gündem oldu.

        • 2

          ESTETİK İDDİASI

          Bazı sosyal medya kullanıcıları, Sertab Erener'in daha genç görünmek için elmacık kemikleri ve çenesine estetik müdahaleler yaptırdığını ileri sürdü.

        • 3

          "SERTAB ERENER'İ TANIYAMADIM"

          Sertab Erener'e "Sertab Erener'i seçemedim, bu kadar mı değişir insan...", "Sertap Erener, başka biri olmuş. Tanımak imkânsız", "Yazık etmiş kendine" ve "Sertab Erener, yanlış bir şey mi yaptırdı? Olduğundan daha yaşlı görünüyor" şeklinde çok sayıda yorum yapılmıştı.

        • 4

          FOTOĞRAFLI YANIT

          Sertab Erener, kendisine yönelik yapılan yorumlara sosyal medya hesabından paylaştığı makyajsız fotoğraflarıyla karşılık verdi.

        • 5

          Sertab Erener, fotoğraflarına "Çok yeni şarkı birikti, üçer beşer çıkmaya hazır. Haber edeyim dedim. Her dem albümü devam edecek ama şimdi yeni şarkılar söylemek lazım" notunu düştü.

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