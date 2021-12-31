Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel konukları araştırılıyor. Besteci, şarkıcı ve şarkı sözü yazarı Serkan Kaya, yılbaşı akşamı ekrana gelecek Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına konuk oluyor. Peki, Serkan Kaya kimdir? Serkan Kaya kaç yaşında ve nereli, eşi kim? İşte Serkan Kaya şarkıları ve hayatı kimdir?
SERKAN KAYA KİMDİR?
Sivas'ta 1978'de dünyaya gelen Serkan Kaya; okul hayatını Sivas'ta tamamlamasının ardından askere gitti. Serkan Kaya, Sivas Endüstri Lisesi'ni bitirdikten sonra gittiği askerliğini Ankara Armoni Mızıka Birliği'nde tamamladı. Vatani görevinin ardından İstanbul'a gelen Serkan Kaya, 2001 yılında ilk albümünü yayınladı. İlk albümünün ardından albüm çalışmasına ara veren sanatçı söz ve beste çalışmalarına ağırlık verdi. 2011 yılında 'Aşk Ne Demek Bilen Var mı?' adlı albümüyle müzik piyasasında 'bitti' denilen arabesk müziğe yeni bir bakış açısı getirdi.
Yaptığı müziği 'Modern Arabesk' olarak tanımlayan Serkan Kaya, bu albümdeki bütün şarkıların sözü ve müziğini de kendisi yazdı. 'Aşk Ne Demek Bilen Var mı?' albümünün çıkış şarkısı olan 'Sevemiyorum' şarkısına klip çeken Serkan Kaya, daha sonra 'Aşk Ne Demek Bilen Var mı?' ve 'Zor Bela' adlı şarkılarını kliplendirdi. Bu süre zarfında Türkiye'nin bir çok şehrinde konser veren Serkan Kaya, arabesk müzik formatına aykırı mekanlarda da 'Arabesk Geceleri' konseptini sokarak bir ilki başardı ve büyük bir beğeni kazanarak Arabesk müzikte yeni bir çığır açtı.
3 yıllık bir çalışmanın ardından 16 Mart 2015'te 'Gönül Bahçem' albümü ile müzik sektöründe 'Arabesk Müziğin Yeni Starı' olarak gösterildi. Türkiye'de 'Arabesk' müziği tekrardan canlandıran Serkan Kaya, 'Gönül Bahçem' albümü ile en çok satanlar listesinde yer aldı. Serkan Kaya, 43. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Fantezi - Halk Müziği (Erkek)" ödülünü kazanmıştı.
SERKAN KAYA'NIN ALBÜMLERİ
Senden Sonra Ben - 2000
Aşk Ne Demek Bilen Var Mı? - 2011
Gönül Bahçem - 2015
Miras - 2017
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