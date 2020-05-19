Serik'te deposu yanan iş yeri sahibinden yardım talebi - ANTALYA

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Belek Turizm Merkezinde bahçe dekorasyon ürünleri satan bir iş yerinin peyzaj ürünleri bulunan deposunda hafta sonu henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Depodaki özel güvenlik görevlisinin durumu bildirmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. İş yerinde hasara yol açan yangın nedeniyle depoda bulunan bir kamyonet de kullanılamaz hale geldi.İşletme sahiplerinden Hüseyin Memes, yangında deponun tamamen yandığını ve zararının çok olduğunu söyledi.Yangının çıkış sebebini bilmediklerini belirten Memes, "İş yerinde elektrik şalterleri kapalı. O anda depoda elektrik kullanan bir şey yok. İtfaiye raporu henüz çıkmadı. Depoda o anda kamyonetimiz vardı, mobilya imalatında kullandığımız araçlar ile montajı bekleyen bazı işler vardı. Bunların tamamı yandı. Zararımız var, mağdur olduk. Devletimizden yardım bekliyoruz." diye konuştu.