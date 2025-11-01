Serik Belediyespor: 4 - Adana Demirspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Serik Belediyespor, evinde Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti. Joao Amaral (2), Gökhan Altıparmak ve Emrecan Terzi'nin golleriyle farklı kazanan Serik Belediyespor, beş maçlık galibiyet hasretine son vererek puanını 16'ya yükseltti. Adana Demirspor ise haftayı -17 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Serik Belediyespor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. 4 Eylül Dış Saha Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 4-0'lık skorla Serik Belediyespor oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 12 ve 56. dakikalarda Joao Amaral, 28'da Gökhan Altıparmak ve 83. dakikada Emrecan Terzi attı.
Konuk ekipte forma giyen Ali Fidan, 33. dakikada direkt kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından beş maç sonra galibiyete ulaşan Serik Belediyespor, puanını 16'ya yükseltti. Adana Demirspor ise -17 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Serik Belediyespor, Sakaryaspor'a konuk olacak. Adana Demirspor, Keçiörengücü'nü ağırlayacak.