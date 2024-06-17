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        Haberler Spor Transfer Sergio Ramos, Sevilla'dan ayrıldı! - Futbol Haberleri

        Sergio Ramos, Sevilla'dan ayrıldı!

        İspanya La Liga ekibi Sevilla, tecrübeli savunma oyuncusu Sergio Ramos ile yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 14:49 Güncelleme: 17.06.2024 - 14:49
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        Sergio Ramos, Sevilla'dan ayrıldı!
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        İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Sevilla'da deneyimli oyuncu Sergio Ramos ile yollar ayrıldı.

        Endülüs temsilcisinden yapılan açıklamada, sözleşmesi sona eren 38 yaşındaki stoper için yarın Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda veda töreni düzenleneceği belirtildi.

        Ramos'un Sevilla'da gösterdiği bağlılık, liderlik ve özveriye teşekkür edilerek, kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.

        Sergio Ramos, 18 yıl aradan sonra sezon başında Sevilla'ya transfer olmuştu.

        Deneyimli futbolcu, geçen sezon tüm kulvarlarda çıktığı 37 maçta 7 gole imza atmıştı.

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