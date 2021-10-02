Beşiktaş, Süper Lig'in 8. Haftasında Sivasspor'u konuk ederken teknik direktör Sergen Yalçın ilk yarıda kırmızı kart gördü.

Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, bir pozisyon sonrası itiraz eden Yalçın'a direkt kırmızı kartını gösterdi.

Yalçın tribüne giderken kısa süre önce yaptığı açıklamalar akıllara geldi.

8 Eylül'de katıldığı bir programda hakem eğitmeni Uilenberg'in "Beşiktaş Teknik Direktörü hakemler üzerinde kenardan baskı yaratıyor" açıklamasına tepki gösteren Yalçın "Beni 3-5 maç içinde kesin atarlar" demişti.

Yalçın o açıklamadan 5 maç sonra kırmızı kart görürken ne kadar ceza alacağı merak konusu.

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