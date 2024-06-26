Serenay, sevgilisini yalnız bırakmadı

YENİ ŞARKISINI İLK KEZ SÖYLEDİ

Mert Demir ilk Harbiye konserinde dinleyicilerine bir de sürpriz yaptı. 28 Haziran tarihinde yayınlanacak olan 'Ölüyorum Anla' şarkısını da ilk kez bu sahnede seslendirdi. Söz ve müziği kendisine ait olan şarkı ünlü müzisyenin dileyicilerinden büyük alkış aldı.