Serenay Sarıkaya ve Mert Demir çiftinden, Sevgililer Günü paylaşımı

Mert Demir ile Serenay Sarıkaya hakkında daha önce 'reklam aşkı' yaşadıkları iddia edilmiş, hatta ünlü şarkıcının aşk yaşaması için bir iş insanından 5 milyon euro aldığı öne sürülmüştü. Çift hakkında sık sık ayrılık haberleri çıksa da, ikili paylaşımlarıyla bu iddiaları yalanladı.

REKLAM advertisement1 14 Şubat Sevgililer Günü'nde aşklarını gözler önüne seren çift, romantik anlarını sosyal medyada paylaştı. Mert Demir, Serenay Sarıkaya’yı öpücüklere boğduğu anları takipçileriyle paylaşırken, Sarıkaya da bu kareleri kendi hesabında yeniden yayımladı.

Fotoğraflar: Instagram