Serenay Sarıkaya'dan Umut Evirgen - Alina Boz açıklaması: Yanlış anlaşıldım

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; İstanbul Modern'in sergi ve eğitim programlarını desteklemek, çocuk ve gençlerin sanatla buluşmasına olanak yaratmak amacıyla 11'incisi düzenlenen Gala Modern'e katılan isimler arasında Serenay Sarıkaya da yer aldı.

"Güzel bir etkinlik, destek olmak için geldik" diyen Serenay Sarıkaya, yeni yıl için; "Çok yoğun bir sene geçirdim. Herkese yeni yılda sağlık diliyorum" ifadelerini kullandı.