Eğer yaptığım şey beni ruhsal anlamda yoruyorsa ait olmadığım bir yolda olduğumu ve bu yolun sonundaki hiç bir "ödülün" beni ulaşmak için tüm zamanımı harcadığım mutluluğa götürmeyeceğini, çok klişe ama sonuca değil yola odaklanmanın güzelliğini, kendini en cesur sanan varlığın bile bu korku imparatorluğunda her an korkusunu farkında olup onunla baş etmesi gerektiğini ve gerçekten en önemlisi her an ama her an şükredilecek ne kadar fazla şey olduğunu ama aynı zamanda bu şükredilecek şeylerin bana bahşedilmiş gerçeklik olduğunu…