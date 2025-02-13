Serdar Dursun'dan HT Spor'a özel açıklamalar: İnşallah Ronaldo'nun önünde "siuu" çekerim!

Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından İran'ın Persepolis takımına imza atan İsmail Kartal, Türkiye'den Serdar Dursun'u da takımına götürdü.

Serdar Dursun, Persopolis'in ligde konuk ettiği Gol Gohar'a gol atarak hem takımına galibiyeti getirdi hem de İran'da siftah yaptı.

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Başarılı forvet oyuncusu İran'a transferinin ardından HT Spor'daki Satır Arası programında Deniz Biricik'in sorularını yanıtladı.

İşte Serdar Dursun'un açıklamaları:

"Ben geçen hafta geldim buraya direkt Arabistan'da takıma katıldım Riyad'da maç vardı Jorge Jesus'un takımına karşı. 2 gün idmana çıktım hoca direkt beni ilk 11'de tercih etti. İlk maçta 70 dakika oynadım. Bu hafta sonu da ligde ilk maçıma çıktım. 90 dakika oynadım orada ilk golümü attım. Lig çok çekişmeli az gol olan bir lig çoğu takım ofans üzerine oynamıyor defansif oynuyorlar. Bir de Persopolis buranın en büyük kulünü 45 milyona yakın taraftarları var. Fenerbahçe ve Galatasaray'dan daha fazla. Sosyal medyada inanılaz etkileşimleri var. Türkiye'de hakemlere sürekli sallıyorlar fakat buradakilerin daha fazla sallaması lazım çünkü oyun inanılmaz duruyor hakem sürekli faul çalıyor. Bir de Persopolis'e karşı oynayınca sürekli zaman geçiriyorlar 1 puan alalım düşüncesiyle maçlar çok çekişmeli geçiyor."

🎙️ Serdar Dursun: Bu lig, çok çekişmeli az gol olan bir lig. Çoğu takım defans üzerine, ofansif oynamıyorlar. Sosyal medyada inanılmaz bir etkileşim var. Futbola çok açlar. pic.twitter.com/TddseF7gcQ — HT Spor (@HTSpor) February 13, 2025

"İSMAİL HOCA ÇOK ÖZEL BİRİ"

"İsmail hoca özel bir hoca özel bir insan çok iyi bir teknik direktör. Hoca gitmeden önce aramıştı "İran'a gitme durumum olabilir. Senin durumun nasıl? Gelir misin?" dedi. Ben "Belki olabilir hocam." demiştim. İran'a gidince beni istedi. Benim için de şartlar uygundu. Hocanın yanına gelmeyi düşündüm."

🎙️ Serdar Dursun: İsmail hoca, gitmeden önce beni aradı. "İran'a gitme durumum olur. Senin durumun nasıl? Gelir misin?" dedi. Ben "Belki olabilir hocam." demiştim. İran'a gidince beni istedi. Benim için de şartlar uygundu. Hocanın yanına gelmeyi düşündüm. pic.twitter.com/A5KxCgBHOJ — HT Spor (@HTSpor) February 13, 2025

"İNŞALLAH RONALDO'NUN ÖNÜNDE "SİUU" ÇEKERİM"

"Pazartesi bizim için çok önemli bir maç 1 puan alırsak büyük ihtimalle Asya Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkacağız ama 3 puan alırsak sıralamada 6, 7. sırada olursak daha kolay rakip gelme şansı var. Ronaldo'ya karşı özel bir maç olacak. Bir kere Türkiye-Portekiz maçında karşılıklı oynamıştık şimdi ikinci defa olacak. Tabii ki Cristiano Ronaldo gelmiş geçmiş en iyi 2 oyuncudan biri çok özel bir oyuncu. Türkiye'de de insanlar bu "siuu" sevincini benimle bağdaştırmışlardı. Geçen gün gol attığımda "siuu" yaptım şimdi İran halkı da yavaş yavaş biliyor bunu. İnşallah pazartesi kazanırız güzel bir maç olur ve Ronaldo'nun önünde "siuu"yu çekeriz."

🎙️ Serdar Dursun: Pazartesi özel bir maç özel bir gün. İnşallah kazanırız. Golümü atarım. Ronaldo'nun önünde "Siuuu!" çekeriz. pic.twitter.com/Sm4ka7x2Xz — HT Spor (@HTSpor) February 13, 2025 "BELKİ TEKRARDAN MİLLİ TAKIM'A SEÇİLİRİM" "Ne yazık ki Jorge Jesus döneminde daha az forma şansı bulunca Milli Takım'a gidemedim. Türkiye'de ne yazık ki bazen teknik direktörler kadroları yapamıyor. Bunu hem Karagümrük'te hem Alanya'da yaşadım. Şu an burada kendimi gösterirsem belki bir ay sonra tekrar Milli Takım'a seçilirim." 🎙️ Serdar Dursun: Ne yazık ki Jorge Jesus döneminde daha az forma şansı bulunca Milli Takım'a gidemedim. Türkiye'de ne yazık ki bazen teknik direktörler kadroları yapamıyor. Bunu hem Karagümrük'te hem Alanya'da yaşadım. Şu an burada kendimi gösterirsem belki bir ay sonra tekrar… pic.twitter.com/HD9VmW21hO — HT Spor (@HTSpor) February 13, 2025